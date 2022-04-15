Тегеран, 15 апреля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Торговля между Ираном и Оманом установила новый рекорд за последний иранский год (март 2021 — март 2022), увеличившись на 53 процента до 1,33 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 14 апреля.

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Глава Ирано-оманской торговой палаты Мохсен Зарраби заявил, что экспорт Ирана в Оман составил 438 миллионов долларов в 1399 персидском году (март 2020 — март 2021), в то время как за последний год (март 2021 — март 2022) этот показатель составил 716 миллионов долларов, что указывает на 63-процентный рост.

Зарраби также указал, что текущие цифры являются беспрецедентными за последние 20 лет. Он связал такую тенденцию с тем, что нынешняя администрация в Иране, вступившая в должность в прошлом году, удвоила поддержку частного сектора страны.