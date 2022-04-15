Тегеран, , 08:25 — REGNUM 14 апреля женская сборная Ирана по стрельбе из пневматического пистолета победила соперницу в финале третьего дня Чемпионата мира по стрельбе Международной федерации стрелкового спорта (ISSF) в Рио-де-Жанейро (Бразилия), получив золотую медаль. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Золотую медаль завоевали иранки Хания Ростамян, Голнуш Себкатоллахи и Эльхам Хариджани, победившие женскую сборную Таиланда со счетом 16:12.

Иранский конвой сумел завоевать золотую, серебряную и две бронзовые медали, заняв второе место на соревнованиях.

Ранее две иранки заняли четвертое и пятое места на чемпионате мира по стрельбе из винтовки и пистолета ISSF 2022. В финале среди женщин с пневматической винтовкой на 10 метров Хания Ростамян и Голнуш Себкатоллахи заняли четвертое и пятое места соответственно.