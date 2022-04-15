Лхаса, Китай, , 04:40 — REGNUM В молодежном лагере Басум Цо в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая 12 апреля завершился второй тибетский молодежный лагерь тхэквондо, где 60 студентов в течение пяти дней изучали основы этикета и движений тхэквондо, сообщает агентство Синьхуа.

Тхэквондо Ilgar Jafarov

Все учащиеся из центральной начальной школы в Ньянгпо, городе, расположенном на высоте более 4100 метров над уровнем моря в уезде Гонгбо Гьямда города Ньингчи с большой специализацией на скотоводстве

Директор школы Ли Цзяньюань сказал, что он благодарен за то, что региональный комитет Молодежной лиги и тренировочная база позволили учащимся изучать тхэквондо.

Основанный в 1993 году молодежный лагерь Басум Цо провел более 180 мероприятий для более чем 30 000 подростков в регионе, сообщил Синьхуа директор тибетской базы молодежной практики Хуан Чжэн.