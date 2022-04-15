Сеул, , 04:40 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 125 846 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, всего 14 инфицированных прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространения вируса на территории страны. Центр указывает, что уже на протяжении трех дней подряд в стране выявляют не более 200 тыс. зараженных ежесуточно. При этом фиксируется снижение заболеваемости COVID-19 в стране.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло16 104 869. Также за минувшие сутки в стране скончались 264 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 20 616 человек.