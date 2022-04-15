Биробиджан, , 04:42 — REGNUM Девять многоквартирных ветхих домов в Биробиджане будут снесены по решению суда. Жильцы этих зданий уже расселены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля в пресс-службе Биробиджанского городского суда.

Снос ветхого жилья Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР

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То, что ветхие дома не снесены, в инстанции сочли причинением вреда населению и окружающей среде. Ещё одним аргументом стало то, что в некоторых домах за прошедшие два года происходили пожары. Кроме того, убирать здания необходимо в рамках соблюдения федерального законодательства.

Суд постановил снести девять ветхих домов в Биробиджане. Исполнять его решение будет мэрия.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года горадминистрацию столицы ЕАО суд обязал привести в порядок городское кладбище. Его территория заросла травой и кустами, а возле могил были свалки.