Тбилиси, 15 апреля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. «Единое национальное движение», основное оппозиционное политическое движение Грузии, не войдёт в состав официальной парламентской делегации, отправляющейся на Украину, сообщает 14 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи». Об этом заявила глава фракции ЕНД в парламенте Хатия Деканоидзе.

Parliament.ge Хатия Деканоидзе

«Не является правильным ехать и участвовать в делегации вместе с «Грузинской мечтой», потому что после письма, которое спикерШалва Папуашвили направил председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку, я думаю, очень важно, чтобы это не изменило их отношения. Это хорошо для тех, кто уезжает, но в состав делегации вместе с председателем парламента не войдут представители нашей фракции», — отметила Деканоидзе.

По её словам, она уже была в Киеве раньше и посетит его в будущем.

Напомним, что ранее спикер Папуашвили отказывался принимать приглашение из Киева.