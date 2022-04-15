Тегеран, 15 апреля 2022, 08:26 — REGNUM 14 апреля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре со своим украинским коллегой обсудил кризис в Киеве, защиту дипломатических миссий, доставку гуманитарной помощи и двусторонние связи. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
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АмирАбдоллахиан подробно остановился на позиции Ирана, возражающего против любых конфликтов, и подчеркнул важность политического урегулирования и дипломатического диалога.

Он отметил, что Исламская Республика Иран надеется, что переговоры между Украиной и Россией приведут к миру и стабильности.

Иранский дипломат также сообщил, что Иран готов направить медицинскую бригаду Иранского общества Красного полумесяца на Украину, заявив, что крайне важно обеспечить полную безопасность иранского посольства и дипломатической миссии в Киеве.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высоко оценил позицию Ирана и заявил, что украинское правительство приложит все усилия для защиты дипломатических представительств Ирана.