Тегеран, , 08:27 — REGNUM 14 апреля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан принял своего иракского коллегу Фуада Хусейна. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран и Ирак на карте мира Izzedine

Министры иностранных дел двух стран обсудили двусторонние отношения, региональные события и другие вопросы, включая ситуацию в Йемене, Афганистане, Сирии и Украине.

АмирАбдоллахиан подчеркнул важность содействия деловому обмену при пересечении границ, беспрепятственного транзита между Ираном и Ираком и завершения строительства железной дороги Басра-Шаламче, которая соединяет две страны.

Он призвал облегчить поездки иранских пассажиров в священные города Ирака наземными маршрутами.

Амир Абдоллахиан также заявил, что Иран не может смириться с тем, что ему угрожают США, Израиль, террористические и сепаратистские элементы через его собственные границы.

Министр иностранных дел Ирака отметил, что Багдад продолжит играть конструктивную роль в установлении мира и укреплении диалога в регионе. Фуад Хусейн заверил, что Ирак не допустит, чтобы его территория стала источником угрозы для соседних стран, поскольку безопасность Ирана и Ирака взаимозависима.