Тегеран, 15 апреля 2022, 08:27 — REGNUM 14 апреля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан принял своего иракского коллегу Фуада Хусейна. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Министры иностранных дел двух стран обсудили двусторонние отношения, региональные события и другие вопросы, включая ситуацию в Йемене, Афганистане, Сирии и Украине.
АмирАбдоллахиан подчеркнул важность содействия деловому обмену при пересечении границ, беспрепятственного транзита между Ираном и Ираком и завершения строительства железной дороги Басра-Шаламче, которая соединяет две страны.
Он призвал облегчить поездки иранских пассажиров в священные города Ирака наземными маршрутами.
Амир Абдоллахиан также заявил, что Иран не может смириться с тем, что ему угрожают США, Израиль, террористические и сепаратистские элементы через его собственные границы.
Министр иностранных дел Ирака отметил, что Багдад продолжит играть конструктивную роль в установлении мира и укреплении диалога в регионе. Фуад Хусейн заверил, что Ирак не допустит, чтобы его территория стала источником угрозы для соседних стран, поскольку безопасность Ирана и Ирака взаимозависима.