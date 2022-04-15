Вашингтон, 15 апреля, 2022, 04:35 — ИА Регнум. Новый конфуз произошёл с американским лидером Джозефом Байденом после его выступления перед согражданами 14 апреля в штате Северная Каролина.

Center for American Progress Action Fund Джо Байден

Видеозапись с выступлением президента США была распространена в социальных сетях. На ней можно наблюдать, что президент США выглядел несколько утомлённым, а после того как он закончил речь с трибуны, то повернулся вправо и сделал жест, как будто пожимает руку кому-то невидимому.

Затем глава Белого дома в явной растерянности повернулся спиной к зрителям, некоторое время, по всей видимости, изучая декор на стене, и только после этого понял, в какой стороне находится выход. Со сцены Байден сошёл, передвигаясь очень неуверенно, при этом никто из помощников к президенту США не подошёл и помощь не предложил.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден в очередной раз обвинил российского лидера Владимира Путина в инфляции и других трудностях, которые переживает американская экономика.