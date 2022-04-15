Шэньчжэнь, Китай, 15 апреля, 2022, 04:32 — ИА Регнум. В южно-китайском мегаполисе Шэньчжэнь — технологическом центре страны — в прошлом году обосновались 27 000 вернувшихся из-за рубежа китайских студентов, что на 30% больше, чем годом ранее и является рекордным показателем, согласно данным муниципального управления трудовых ресурсов и социального обеспечения, сообщает агентство Синьхуа.

Портрет Дэн Сяопина. Шэньчжэнь. 2011

Город, где существует множество китайских стартапов и технологических тяжеловесов, включая Huawei и Tencent, является привлекательным выбором для ищущих работу из-за его быстро развивающихся отраслей, таких как программное обеспечение и информационные технологии, финансы, образование и производство.

В 2021 году вернувшиеся из-за рубежа китайские студенты, получившие вид на жительство в Шэньчжэне, окончили университеты почти в 60 странах и регионах по всему миру. Средний возраст их составляет около 27 лет, причем более 95% из них моложе 35 лет и более 80% имеют степень магистра или высшее образование.

Один из новых жителей города 24-летний Ма Шаохуэй сказал, что он работал на высококлассном производственном предприятии в Шэньчжэне, которое соответствовало его ожиданиям от работы.

«У меня также были возможности трудоустройства в нескольких других городах, но Шэньчжэнь выиграл благодаря своей здоровой предпринимательской среде», — сказал молодой выпускник Национального университета Сингапура.

Его одноклассники, работающие в Шэньчжэне, сказали ему, что город дружелюбно относится к новичкам, и он убедился в этом благодаря своему опыту обустройства, получения нового удостоверения личности и подачи заявок на субсидии для талантов.