Красноярск, , 04:31 — REGNUM В пятницу, 15 апреля, в Красноярске небольшая облачность, без осадков, температура воздуха +14… +17 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Середина апреля. Небо над городом © Андрей Никитин

В 08:10 на Театральной площади было +3 °C.

Ночью с 15 на 16 апреля ожидается до +1… +4 °C, облачно, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 745 мм рт. ст.

В субботу, 16 апреля, в Красноярске до +14… +17 °C, облачно, без осадков. Ночью — до +7… +9 °C.

В воскресенье, 17 апреля, в Красноярске ожидается до +18… +21 °C днём и до +7… +11 °C ночью. Небольшая облачность, без осадков.

15 апреля на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается очень сильный южный ветер, на порывах 15−20 м/с, местами до 22−27 м/с, метель. В Туруханском районе местами ожидается сильный юго-западный ветер, на порывах 15−18 м/с. На севере центральных районов Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах местами гололедица, в горных районах лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 апреля на юге Красноярского края начнёт действовать особый противопожарный режим (ОПР).

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