Шанхай, Китай, , 04:27 — REGNUM Многоуровневый механизм госпитализации и лечения играет активную роль в продолжающейся борьбе Шанхая с COVID-19, сказал эксперт объединенной группы Госсовета КНР по профилактике и контролю COVID-19 Цюй Хайбо, сообщает агентство Синьхуа.

Шанхай Dawvon — Pudong

В эксклюзивном интервью агентству Синьхуа Цюй сказал, что последняя вспышка COVID-19 в Шанхае была вызвана передачей подварианта BA.2 штамма «Омикрон», который распространяется быстро и незаметно. Бессимптомные и легкие случаи составляют значительную долю от общего числа инфекций, и их госпитализируют во временные больницы, в то время как в специально отведенных больницах лечат эти уязвимые группы, включая пожилых людей, младенцев, маленьких детей и беременных женщин.

Около 60% пациентов в специализированных больницах имеют сопутствующие заболевания. По словам Цюя, в этих больницах был укреплен медицинский потенциал в области кардиологии, респираторных и других заболеваний, чтобы обеспечить стандартное и своевременное лечение. Хотя подвариант BA.2 штамма «Омикрон» очень заразен, большинство случаев заболевания проходят через семь-десять дней, добавил он.

Более 26 000 человек были выписаны из больниц или освобождены от медицинского наблюдения в Шанхае с 1 марта. По словам местных властей, среднее время пребывания во временных больницах сократилось примерно до недели.