Макао, Китай, , 04:23 — REGNUM Специальный административный район (САР) Макао в Китае приложит больше усилий для дальнейшего улучшения своей функции платформы, связывающей Китай и португалоязычные страны, заявил исполнительный директор САР Макао Хо Ят Сенг, передает агентство Синьхуа.

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Хо выступил с речью на специальной министерской конференции Форума экономического и торгового сотрудничества между Китаем и португалоязычными странами, также известного как Форум Макао, проходившей в Макао и Пекине 10 апреля, и к которой присоединились делегаты как офлайн, так и онлайн.

Он сказал, что САР Макао ускорит интеграцию в модель развития Китая с двойным обращением внутренних и международных рынков, в дальнейшем послужит мостом для двусторонних обменов и сотрудничества между материковой частью Китая, САР Макао и португалоязычными странами, а также поможет построить сообщество с общим будущим для человечества.

В ходе этого процесса Макао будет в полной мере использовать свои собственные преимущества, активно сотрудничать с форумом и способствовать достижению плодотворных результатов в обменах и сотрудничестве между Китаем и португалоязычными странами, сказал Хо, добавив, что строительство зоны углубленного сотрудничества Гуандун-Макао в чжухайском Хэнцине, который примыкает к Макао, поможет усилить роль Макао в качестве платформы, связывающей Китай и этими странами.

Основанный в Макао в 2003 году форум направлен на расширение экономических и торговых обменов между Китаем и португалоязычными странами, в полной мере используя роль Макао в качестве экономической и торговой платформы, связывающей Китай с этими странами.