Новосибирск, , 04:21 — REGNUM Обеспечить Новосибирскую область высоким урожаем необходимых видов овощей собственного производства помогают уникальные технологии, разработанные селекционерами. Об этом заявили в правительстве региона.

Картофель (сс) sbj04769

Отмечается, что агротехнологическая фирма «Агрос» совместно с сельскохозяйственным предприятием «Мичуринец» работают над производством семенного картофеля высокой урожайности. Уточняется, что у предприятия собственная уникальная технология – микроклональное размножение картофеля – натуральный процесс получения новых растений путём черенкования в пробирке. По словам министра сельского хозяйства области Евгения Лещенко, эта технология – единственная в России.

По словам директора «Агроса» и «Мичуринца» Николая Потапова, чтобы закрыть потребности региона в семенах картофеля в объёме порядка 1700 тонн, нужно около 4 лет, а технология микроклонального размножения картофеля в пробирке позволяет ускорить процесс до 1 года. Он подчёркивает, что в будущем такую технологию можно применять и на других видах овощей.