Вашингтон, , 04:15 — REGNUM Американский сенатор Стив Дэйнс и член Конгресса США Виктория Шпартц посетили Киев и окрестности города, сообщает газета The New York Times.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Газета отмечает, что помимо украинской столицы члены американского Конгресса посетили поселок Бородянка под Киевом. По их словам, представителям США необходимо самостоятельно посетить Украину и увидел ситуацию собственными глазами и продемонстрировать солидарность с киевским режимом.

Утверждается, что приглашение члены Конгресса США получили за день до визита. Они прибыли в Киев через западную Украину в сопровождении силовиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Politico не исключала возможности визита в Киев главы Госдепа США Энтони Блинкена и шефа Пентагона Ллойда Остина. По ее данным, высокопоставленные представители Вашингтона могут посетить Киев для демонстрации солидарности с киевским режимом.