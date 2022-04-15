Республиканцы из Конгресса США приезжали в Киев — NYT
Вашингтон, 15 апреля, 2022, 04:15 — ИА Регнум. Американский сенатор Стив Дэйнс и член Конгресса США Виктория Шпартц посетили Киев и окрестности города, сообщает газета The New York Times.
Газета отмечает, что помимо украинской столицы члены американского Конгресса посетили поселок Бородянка под Киевом. По их словам, представителям США необходимо самостоятельно посетить Украину, увидеть ситуацию собственными глазами и продемонстрировать солидарность с киевским режимом.
Утверждается, что приглашение члены Конгресса США получили за день до визита. Они прибыли в Киев через западную Украину в сопровождении силовиков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Politico не исключала возможности визита в Киев главы Госдепа США Энтони Блинкена и шефа Пентагона Ллойда Остина. По ее данным, высокопоставленные представители Вашингтона могут посетить Киев для демонстрации солидарности с киевским режимом.