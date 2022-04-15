Южно-Сахалинск, 15 апреля, 2022, 04:36 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске образовался дефицит куриных яиц — в свободной продаже они есть в супермаркетах, но по цене выше 120-150 рублей за десяток. В магазинах местной птицефабрики продаются дешевле, но быстро заканчиваются, сообщили сахалинцы astv. ru.

jackmac34 Яйца

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Люди вынуждены простаивать в очередях за яйцами по три часа. Так, огромная очередь в магазин образовалась в один из дней в 14:00. Яйца завезли в 17:40. Продавали их по 94 рубля за десяток. Уже через 30 минут они закончились.

Как сообщало ИА REGNUM, Потребительские цены в России за период с 2 по 8 апреля выросли в среднем на 0,66% после роста на 0,99% в предыдущую неделю.