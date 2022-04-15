Пекин, 15 апреля, 2022, 04:06 — ИА Регнум. Индекс цен производителей Китая (PPI), который измеряет стоимость товаров на выходе с завода, вырос на 8,3% в годовом исчислении в марте, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Этот показатель снизился по сравнению с ростом на 8,8% в годовом исчислении, зарегистрированным в феврале этого года. В месячном исчислении индекс потребительских цен Китая вырос на 1,1% в марте по сравнению с увеличением на 0,5% в феврале.

По словам старшего статистика Дун Лицзюаня, факторы, в том числе повышение цен на сыпучие товары на международном рынке, привели к ежемесячному увеличению PPI в марте. Цены на нефть и цветные металлы продолжали расти, поскольку геополитические и другие факторы привели к росту цен на международные оптовые товары, сказал Дун.

Индекс потребительских цен в секторе добычи нефти и природного газа увеличился на 14,1% в месячном исчислении, в то время как индекс цен в секторе переработки нефти, угля и других видов топлива вырос на 7,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Переносящий эффект прошлогодних колебаний цен способствовал росту индекса потребительских цен в марте примерно на 6,8 процентных пункта в годовом исчислении, добавил Дун.

Глобальная инфляция в последнее время продолжала расти, создавая давление на китайский рынок со стороны импорта, сказал главный аналитик China Minsheng Bank, Вэнь Бинь отметив, что давление сохранится в ближайшем будущем, поскольку цены на международные оптовые товары, скорее всего, будут расти. В настоящее время общий уровень инфляции в Китае поддается контролю при относительно ограниченном влиянии на денежно-кредитную политику.

Он предложил принять соответствующую политику для стабилизации рыночных ожиданий, продолжения обеспечения стабильности предложения и цен на сыпучие товары и принятия многочисленных мер, чтобы помочь субъектам рынка преодолеть трудности. Данные также показали, что индекс потребительских цен Китая, основной показатель инфляции, вырос на 1,5% в годовом исчислении в марте.