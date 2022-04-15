Япония намерена возобновить учения по гражданской обороне
Токио, 15 апреля, 2022, 04:04 — ИА Регнум. Власти Японии планируют с лета возобновить проведение с населением учений по эвакуации в случае ракетной угрозы со стороны Северной Кореи. Об этом 15 апреля сообщает телеканал NHK.
По его информации, учения по гражданской обороне летом текущего года могут вновь начать регулярно проводиться в нескольких муниципалитетах страны. Решение возобновить подобную практику объясняется нарастанием ракетной угрозы со стороны КНДР.
Массовые учения по гражданской обороне населения, охватившие 29 регионов, включая столичный Токио, проводились в Японии в 2017 году. Начало переговоров между США и КНДР, прекращение последней ракетных запусков стало основанием для сворачивания этих учений.
В конце марта 2022 года Пхеньян возобновил проведение ракетных испытаний.
Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно назвал ракетные испытания Северной Кореи «совершенно неприемлемыми».