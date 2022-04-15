Токио, 15 апреля, 2022, 04:04 — ИА Регнум. Власти Японии планируют с лета возобновить проведение с населением учений по эвакуации в случае ракетной угрозы со стороны Северной Кореи. Об этом 15 апреля сообщает телеканал NHK.

Ironna.jp Ядерные угрозы

По его информации, учения по гражданской обороне летом текущего года могут вновь начать регулярно проводиться в нескольких муниципалитетах страны. Решение возобновить подобную практику объясняется нарастанием ракетной угрозы со стороны КНДР.

Массовые учения по гражданской обороне населения, охватившие 29 регионов, включая столичный Токио, проводились в Японии в 2017 году. Начало переговоров между США и КНДР, прекращение последней ракетных запусков стало основанием для сворачивания этих учений.

В конце марта 2022 года Пхеньян возобновил проведение ракетных испытаний.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно назвал ракетные испытания Северной Кореи «совершенно неприемлемыми».