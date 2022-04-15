Хабаровск, 15 апреля, 2022, 04:27 — ИА Регнум. Директор «Экспертно-аналитического центра «ДВ-регион», политолог, профессор, кандидат исторических наук, член Общественной палаты Хабаровского края Евгений Чадаев заявил, что на адаптацию к непростым нынешним реалиям российской экономике понадобится около года.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и экономика

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«Запад попытался наказать наш народ за проведение Россией независимой от них политики. Среди американского и европейского истеблишмента раздаются голоса, будто бы их санкции уже убили российскую экономику. Но погодите, разве не слышали мы такие же слова в 2014 году, когда очередная волна несправедливых запретов и ограничений международных связей была запущена после исторического воссоединения Крыма с Россией?

Владимир Путин признал, что в нынешних условиях нам всем придётся очень непросто. Но нет ничего непреодолимого. Главное не допустить остановки производств, не разорвать логистические цепочки между предприятиями разных регионов. Вся страна должна работать как единый завод. Такое уже было во время Великой Отечественной войны. Настало время российскому народу, бизнесу, федеральным, региональным и местным властям вновь объединиться в преодолении трудностей», — цитирует Евгения Чадаева сайт Общественной палаты Хабаровского края.

Эксперт отметил, что экономика Хабаровского края исторически объективно ориентирована на экспорт, и в условиях ограничений проводить международные платежи стало практически невозможно. Политолог предположил, что в этой связи будут провалы с налоговыми поступлениями в бюджеты всех уровней.

«Некоторые крупные предприятия, которые заявили об уходе с российского рынка, работали в том числе и на территории нашего региона. Значит будут безработные. Но президент заверил, что государство подставит плечо регионам. Продолжится замена коммерческих кредитов бюджетными, регионы получают возможность отложить выплату кредитов в 2022 году, а также станут получателями новых кредитных линий в объёме 10% от уровня доходов. Я не сомневаюсь, что увеличатся и трансферты. Так это было во время ситуации с пандемией. Поступления из федерального бюджета возросли в 1,5-3 раза.

Главное, как сказал президент, средств на эти срочные меры достаточно. Запускать печатный станок и разгонять инфляцию, рост цен никто не намерен. По моим оценкам, на адаптацию к этим непростым реалиям у нашей экономики уйдёт около года», — подытожил профессор.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Запада пытаются перекрыть нормальные каналы общения. Об этом 14 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции «Цифровые международные отношения – 2022» в МГИМО.