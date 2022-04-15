Сиань, Китай, , 03:57 — REGNUM Эксперты в области дикой природы обнаружили, что популяция диких леопардов на севере Китая увеличивается, а исследования показывают, что животные осваивают новые горные районы, сообщает агентство Синьхуа.

Детеныши леопарда Центр восстановления леопардов в Сочи

Новое открытие о распространении леопарда является результатом десятилетнего исследования, проведенного группой под руководством заместителя директора центра мониторинга и исследований тигров и леопардов при Национальном управлении лесного хозяйства и пастбищ Фэн Лимина.

Исследование показывает, что в основных горных хребтах на севере Китая обитают дикие леопарды, а в некоторых районах сформировались устойчиво растущие популяции, причем популяции диких леопардов демонстрируют тенденцию к распространению.

«Наш мониторинг на горе Цзыулиншань в провинции Шэньси показывает, что популяция леопардов в этом районе составляет около 110 особей при плотности популяции 2,4 особи на 100 квадратных километров», — сказал Фэн.

По словам команды, это самая большая известная местная популяция диких леопардов в Китае. Между тем, по словам Фэна, плотность проживания этих животных в районе Хэшунь провинции Шаньси выросла с 1,2 до 1,6 на 100 квадратных километров.

Фэн добавил, что леопард является главным хищником в пищевой цепочке, и восстановление его популяции включает в себя восстановление популяций других животных и растений, биоразнообразия и даже общее восстановление экосистемы.

Популяция леопарда в северном Китае резко сократилась во второй половине 20-го века. В настоящее время животные пользуются самой высокой защитой на национальном уровне в Китае.