Самара, , 03:53 — REGNUM Федеральное казённое предприятия «Самарский завод «Коммунар», которое является крупным производителем пороха для нужд армии, по схеме «закупка у единственного поставщика» приобрело дорогостоящий автомобиль — Hyundai Genesis GV 80 Luxury + Advanced Smart Sence. Договор оценивается в 10,505 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Протокол zakupki. gov. ru

По данным из протокола, поставщиком кроссовера выступает АО «Авилон Автомобильная Группа» из Москвы, зарегистрированное в ЕГРЮЛ с 1997 года. Юрлицо ранее также выступало поставщиком и по другим госконтрактам с иными заказчиками, в том числе с МВД РФ.

Из проекта контракта следует, что дорогую покупку на «Коммунар» должны поставить в апреле 2022 года. Автомобиль должен быть чёрного цвета с отделкой сидений натуральной кожей Signature с контрастным кантом.

В документации уточняется, что на автомобили Genesis установлен гарантийный срок на четыре года без ограничения пробега.