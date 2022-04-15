Лусака, , 03:50 — REGNUM Китайский ИКТ-гигант Huawei выразил оптимизм по поводу того, что Замбии суждено достичь больших высот в своей программе цифровой трансформации, сообщает агентство Синьхуа.

Замбия Moffat

Признавая, что в Замбии все еще есть больше возможностей для поддержки цифровой среды, вице-президент Huawei по Южноафриканскому региону Фил Ли, сказал, что нынешняя ситуация обнадеживает по сравнению с прошлым. В выступлении, сделанном во время встречи по взаимодействию со СМИ 7 апреля, чиновник сказал, что в последние годы в Замбии увеличилось число людей, использующих цифровые платформы, но выразил обеспокоенность тем, что большинство сельских районов остаются без связи.

Он сказал, что компания рада быть частью цифровой трансформации Замбии посредством различных проектов, таких как возведение вышек связи во всех частях страны для улучшения доступа. По его словам, программа лидерства в области цифровых инноваций компании, запущенная в сотрудничестве с правительством в прошлом месяце, стала шагом в правильном направлении в создании цифровой среды в Замбии.

В рамках партнерства Huawei проведет обучение цифровым навыкам для 500 студентов и 50 преподавателей, построит ведущий центр цифровых инноваций, который станет центром передового опыта в области ИКТ, и учредит стипендию по цифровым инновациям под патронажем президента страны в течение следующих четырех лет.

По словам чиновника, обучение большего числа местных жителей ИКТ будет иметь большое значение для преобразования цифрового пространства в стране, а также будет способствовать экономическому развитию страны. Управляющий директор Huawei в Замбии Саймон Ли сказал, что компания была ключевым партнером в достижении некоторых важных показателей Замбии, достигнутых Замбией в секторе ИКТ.

Он сказал, что развертывание более 1009 телекоммуникационных вышек по всей стране, ввод в эксплуатацию первого в стране центра обработки данных, а также первая в истории сеть 5G, запущенная в партнерстве с поставщиком услуг мобильной связи MTN Zambia, показывают, что компания была стратегическим партнером в развитии ИКТ Замбии.