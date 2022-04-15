Вашингтон, 15 апреля, 2022, 03:50 — ИА Регнум. Санкционные меры в отношении хакерской группы Lazarus Group, которая властями США считается связанной с Северной Кореей, ввёл Вашингтон. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба министерства финансов Соединённых Штатов.

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В американском ведомстве уверены в том, что группа хакеров базируется в столице КНДР, Пхеньяне. Федеральное бюро расследований (ФБР) США в распространённом пресс-службой заявлении утверждает, что Lazarus Group, совместно ещё с одной хакерской группировкой APT3 причастны к краже криптовалюты Ethereum на сумму $620 млн.

Уточняется, что Lazarus Group и APT3, по данным ФБР, являются связанными с КНДР субъектами в киберпространстве. Их причастность к краже криптовалюты Ethereum, о которой сообщалось в конце марта, была подтверждена в ходе проведённого расследования, детали которого не раскрываются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что хакеры из КНДР, по данным аналитической компании Chainalysis, похитили в 2021 году криптовалюты на сумму около $395 млн.