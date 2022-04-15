Ивано-Франковск, Украина, , 03:48 — REGNUM Надворнянский нефтеперерабатывающий завод в Ивано-Франковской области был взорван в ночь на 15 апреля, сообщает ИА Красная Весна.

Взрыв geralt

Объект являлся последним крупным нефтеперерабатывающим предприятием на Украине. Вместе с ним была атакована нефтяная база в Ивано-Франковске.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в ночь на 15 апреля в Киеве прогремела серия взрывов, в результате чего в нескольких районах города пропало электричество. Кроме того, в украинской столице объявили воздушную тревогу.

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