Гонконг, Китай, , 03:45 — REGNUM Экзамен на получение гонконгского диплома о среднем образовании (HKDSE), вступительный тест в университет, будет проведен 22 апреля, как и планировалось, со специальными мерами по борьбе с COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

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По словам секретаря по образованию правительства Специального административного района (САР) Гонконг Кевина Енга, в карантинном центре в Пеннис-Бей будет создан специальный экзаменационный пункт для кандидатов, у которых был диагностирован COVID-19, а также для тех, кто классифицирован как близкие контакты.

Бюро образования правительства САР предложит чартерные автобусные перевозки для студентов, которые будут сдавать экзамен в этом учреждении, сообщил Ен на пресс-конференции, заявив, что бюро продолжит внимательно следить за последними событиями продолжающейся пандемии.

В соответствии с Новой академической структурой Гонконга ожидается, что все учащиеся завершат трехлетнее начальное среднее образование, за которым последуют три года высшего среднего образования. По завершении этого шестилетнего среднего образования учащиеся будут сдавать HKDSE, целью которого является оценка успеваемости учащихся.

Согласно данным Управления по экзаменам и оценке Гонконга, общее число абитуриентов в этом году составило около 50 000 человек, что на 3,5% меньше, чем в прошлом году.