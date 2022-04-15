Пекин, , 03:42 — REGNUM Представитель Министерства иностранных дел Китая 13 апреля выразил соболезнования со стороны Китая людям, пострадавшим в результате недавней стрельбы в метро Нью-Йорка, а также их семьям, сообщает агентство Синьхуа.

Чжао Лицзянь China News Service

По сообщениям СМИ, по меньшей мере 29 человек получили ранения в результате теракта в метро в Нью-Йоркском Бруклине 12 апреля. Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил на ежедневном брифинге, что Генеральное консульство Китая в Нью-Йорке немедленно активировало чрезвычайный механизм консульской защиты и что на сегодняшний день оно не получало никакой информации о китайских жертвах в результате инцидента.

«Министерство иностранных дел и Генеральное консульство Китая в Нью-Йорке будут продолжать внимательно следить за развитием инцидента», — сказал Чжао, напомнив китайским гражданам в Соединенных Штатах повысить уровень осведомленности о рисках и обеспечить собственную безопасность.

Чжао сказал, что повторяющиеся трагедии, такие как стрельба в бруклинском метро, являются частью хронической проблемы распространения оружия и насилия с применением огнестрельного оружия в Соединенных Штатах, что, в свою очередь, является частью хронической проблемы с правами человека в стране.

Так совпало, что в тот же день, когда произошла стрельба, Госдепартамент США опубликовал свои Страновые отчеты о практике в области прав человека за 2021 год, в которых критиковалась ситуация с правами человека в других странах, при этом не упоминалось об ухудшении собственной ситуации с правами человека.

По данным вебсайта Архива насилия с применением огнестрельного оружия, в этом году в результате насилия с применением огнестрельного оружия в Соединенных Штатах было убито более 10 000 человек, за это время в стране произошло по меньшей мере 130 массовых расстрелов, сказал представитель.

«Соединенные Штаты превратились в настоящую «нацию оружия». Мы действительно надеемся, что такого рода трагедии больше не повторятся, и что американский народ сможет жить своей жизнью без стрельбы, без дискриминации, без страха», — сказал Чжао.

Чжао подчеркнул, что правительство США должно перестать выступать в роли «лектора по правам человека» и указывать пальцем на ситуацию с правами человека в других странах. «Вместо этого она должна принять конкретные меры для улучшения своей собственной ужасной ситуации с правами человека», добавил он.