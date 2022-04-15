Макао, Китай, , 03:36 — REGNUM Широкая денежная масса Макао сократилась на 0,6% в месячном исчислении до 688,3 млрд патак (около $85,1 млрд) в феврале 2022 года, сообщил регулятор денежно-кредитной политики специального административного района, передает агентство Синьхуа.

Макао

Согласно статистике, опубликованной Денежно-кредитным управлением Макао, валюта в обращении и депозиты до востребования сократились в объемах на 4,0% и 0,7% соответственно. Таким образом, M1 снизился на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Между тем, квазиденежные обязательства упали на 0,4%. Сумма этих двух статей, то есть широкая денежная масса или М2, снизилась на 0,6% до 688,3 млрд патак.

В годовом исчислении M1 и M2 упали на 2,0% и 1,1% соответственно. Доли патака, гонконгского доллара, юаня и доллара США в М2 составили 36,0%, 49,4%, 5,7% и 7,2% соответственно.

Депозиты резидентов сократились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем до 667,6 млрд патак, в то время как депозиты нерезидентов увеличились на 0,1% до 383,7 млрд патак. Между тем, депозиты государственного сектора в банковском секторе выросли на 0,9% до 264,7 млрд патак. В результате общий объем депозитов в банковском секторе остался практически стабильным на уровне 1315,9 млрд патак.

Внутренние кредиты частному сектору выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем до 561,9 млрд патак, в то время как внешние кредиты упали на 2,7% до 743,8 млрд патак. В результате общий объем кредитов частному сектору сократился на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 1 305,8 млрд патак.

В конце февраля соотношение кредитов к депозитам для сектора резидентов выросло с 60,2% в конце января до 60,3%. С другой стороны, соотношение как для сектора резидентов, так и для сектора нерезидентов снизилось со 100,7% до 99,2%.