Хабаровск, , 03:35 — REGNUM Несмотря на введенные антироссийские санкции, полки и склады магазинов в Хабаровске заполнены всеми необходимыми товарами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Товары на полках в магазине Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Ранее ажиотажный спрос на ряд продовольственных товаров (сахар, гречка, консервы) привел к их исчезновению с полок магазинов. Продукты не успевали поступать в торговые сети в связи с отдаленностью региона, логистическое плечо составляет 35–40 дней.

На данный момент ситуация стабилизировалась. По поручению губернатора Михаила Дегтярева, в регионе организован постоянный мониторинг наличия и цен на основные продовольственные товары.

Кроме того, правительством края были направлены обращения в Минпромторг и Минсельхоз России по вопросам обеспечения региона продуктами, по которым сложилась наиболее сложная ситуация. Одним из результатов стала договоренность с «Союзроссахар» на поставку в Хабаровский край 1200 тонн сахара.

«1200 тонн – это около 18 вагонов. Уже прибыла большая партия сахара – около половины от общего объема. Часть товара уже разгрузили. Так что вся необходимая продукция на складах предприятий есть, и будет своевременно поставляться в магазины края», — заверила начальник управления торговли министерства промышленности и торговли края Алла Сорока.

По оценкам специалистов, имеющихся торговых запасов по основным продовольственным товарам, достаточно.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что в розничной торговле началось восстановление запасов по основным группам товаров, включая сахар, запасы которого «составляют уже более двух недель», спровоцировало дискуссию в интернет-сообществе.