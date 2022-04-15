Петропавловск-Камчатский, , 03:30 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 3,5 зафиксировали сейсмологи на территории Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Последствия землетрясения Martin Luff

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в 163 километрах от поселка Усть-Камчатск. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 40 километров. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия не было. Жители региона также не обращались в экстренные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Бурятии. Его эпицентр находился в 14 километрах от поселка Янчукан. Местные жители ощутили слабые подземные толчки, сведений о пострадавших не поступало.