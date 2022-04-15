Красноярск, , 03:29 — REGNUM Тендер ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт» по выбору исполнителя на работы по бурению скважин на Северо-Кетской площади Предъенисейской провинции (Красноярский край) прошёл без конкурентной борьбы. На торги с начальной ценой 2,01 млрд рублей была подана лишь одна заявка, передаёт ИА REGNUM.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В связи с подачей на участие в закупке только одной заявки электронная процедура признана не состоявшейся, а контракт заключается с участником с идентификационным номером заявки – 51. При этом в протоколе не называется будущий исполнитель.

Напомним, в задачи победителя входит бурение скважин до глубины 5200 метров. Эти работы являются вторым этапом для выявления новых крупных зон нефтегазонакопления.

По контракту планируется аванс — 30%. Финансировать работы будут из субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания.