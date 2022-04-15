Тбилиси, 15 апреля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе порадовался тому, что представителей оппозиционного «Единого национального движения» не будет в составе грузинской парламентской делегации на Украину, сообщает 14 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Gd.ge Ираклий Кобахидзе

«Делегация была идеальна сформирована. Конечно, идеально, что этот визит будет многопартийный, поэтому солидарность по отношению к украинскому народу будет выражена в многопартийной форме. В то же время очень хорошо и то, что представителя «Единого национального движения» в этом визите не будет. Это очень логично, замечательно и символично, что национальное движение, которое является партией войны, не должно быть представлено в этом визите вместе со спикером парламента и с «Грузинской мечтой», — сказал Кобахидзе.

По его словам, хорошо, что «ЕНД осталось одно, а представители всех других парламентских партий посетят Украину вместе с председателем парламента». Кобахидзе повторил, что ЕНД «хочет втянуть страну в военный конфликт».

Напомним, что Кобахидзе ранее обосновывал визит грузинской делегации выполением украинской стороной ряда предварительных условий.