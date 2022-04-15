Глава «Грузинской мечты»: Хорошо, что на Украину не поедут люди Саакашвили
Тбилиси, 15 апреля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе порадовался тому, что представителей оппозиционного «Единого национального движения» не будет в составе грузинской парламентской делегации на Украину, сообщает 14 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».
«Делегация была идеальна сформирована. Конечно, идеально, что этот визит будет многопартийный, поэтому солидарность по отношению к украинскому народу будет выражена в многопартийной форме. В то же время очень хорошо и то, что представителя «Единого национального движения» в этом визите не будет. Это очень логично, замечательно и символично, что национальное движение, которое является партией войны, не должно быть представлено в этом визите вместе со спикером парламента и с «Грузинской мечтой», — сказал Кобахидзе.
По его словам, хорошо, что «ЕНД осталось одно, а представители всех других парламентских партий посетят Украину вместе с председателем парламента». Кобахидзе повторил, что ЕНД «хочет втянуть страну в военный конфликт».
Напомним, что Кобахидзе ранее обосновывал визит грузинской делегации выполением украинской стороной ряда предварительных условий.