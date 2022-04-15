Владивосток, , 03:21 — REGNUM В этом учебном году во Владивостоке выпускные балы в школах пройдут 24 и 25 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

Выпускной Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В 2022 учебном году из школ Владивостока выпускаются 2734 ученика. 23 мая пройдет последний звонок.

«В связи с тем, что школам по-прежнему рекомендовано соблюдать условия профилактики и недопущения распространения коронавируса, никаких крупных городских мероприятий проводиться не будет», — пояснили специалисты.

Основной период сдачи ЕГЭ начнется сразу после последнего звонка — 26 мая и продлится до 2 июля. Сдавать экзамены во Владивостоке будут 3999 старшеклассников. При этом 1741 из них выбрал для сдачи ЕГЭ обществознание. На втором месте по популярности – информатика. Ее выбрали 757 человек. На третьем – физика, которую предстоит сдать 727 старшеклассникам.

Как сообщало ИА REGNUM, последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов пензенских школ запланирован 25 мая. Выпускные вечера для старшеклассников состоятся 25 июня.