Киев, 15 апреля 2022, 03:19 — REGNUM Воздушная тревога объявлена в Киеве после серии взрывов, прогремевших в городе в ночь на 15 апреля. Об этом сообщает ИА Красная Весна.
Кроме того, ряд городских районов остались без света. Жителей призывали оставаться в укрытиях. Официальные причины взрывов пока не объявлены.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские вооруженные силы за сутки нанесли артиллерийские и ракетные удары по 132 украинским военным объектам.
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