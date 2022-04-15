Киев, 15 апреля, 2022, 03:19 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в Киеве после серии взрывов, прогремевших в городе в ночь на 15 апреля. Об этом сообщает ИА Красная Весна.

Michael Deal Взрыв

Кроме того, ряд городских районов остались без света. Жителей призывали оставаться в укрытиях. Официальные причины взрывов пока не объявлены.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские вооруженные силы за сутки нанесли артиллерийские и ракетные удары по 132 украинским военным объектам.