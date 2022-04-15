Москва, 15 апреля, 2022, 03:18 — ИА Регнум. Одну из компаний дивизиона «Яндекса» — ООО «Яндекс. Такси» управление Роспотребнадзора по Тверской области 12 раз привлекало к административной ответственности. Именно такое количество протоколов обжалует компания в арбитраже Москвы в апреле 2022 года. Заседания по большинству дел ещё не назначены, а часть дел будет рассмотрена в порядке упрощённого производства, передаёт ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Яндекс. Такси» в Москве

Все иски были поданы 4 и 6 апреля 2022 года. В них речь идёт «об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности». В частности, по одному делу истец требует признать незаконным и отменить постановление от 2 марта 2022 года № 64 о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ («Обман потребителя», «Введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара»).

Напомним, ранее в двух регионах представители властей попытались в судебном порядке запретить «Яндекс. Такси» передавать заказы на перевозку пассажиров лицам, которые не имеют соответствующего разрешения. Суд отказал в этом. В рамках заседания представитель ответчика заявлял, что юрлицо является лишь агрегатором информации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, претензии к компаниям дивизиона были и у других надзорных органов. Например, ФАС России в рамках антимонопольного расследования выявила дискриминацию сторонних сервисов в поисковике «Яндекса». Соответствующий спор завершился подписанием мирового соглашения, после того как IT-компания признала обоснованность претензий.

Бенефициаром «Яндекса» в открытых источниках указан олигарх с паспортом Мальты Аркадий Волож и его семейный траст. Сам актив прописан в офшоре — в Нидерландах.

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