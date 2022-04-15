Пекин, 15 апреля, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Китайские ученые, по данным Пекинской академии квантовых информационных наук, реализовали самую длинную в мире квантовую безопасную прямую связь (QSDC) длиной 100 км, сообщает 13 апреля агентство Синьхуа.

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Результаты были представлены в статье под названием «Реализация квантовой защищенной прямой связи по 100-километровому волокну с временными и фазовыми квантовыми состояниями», опубликованной в начале апреля в журнале Light: Science & Applications.

«QSDC привлекла большое внимание и стала одним из самых сильных кандидатов на безопасную связь в будущем», — говорится во введении к статье.

До этого прорыва самая длинная опубликованная дистанция QSDC составляла 18 км. Китай продвигает промышленное применение квантовых технологий. За последние годы компания добилась ряда прорывов в области квантовых технологий, включая первый в мире квантовый спутник, 2000-километровую квантовую линию связи между Пекином и Шанхаем и первый в мире прототип оптической квантовой вычислительной машины.