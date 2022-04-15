Штат Мичиган, США, 15 апреля, 2022, 03:11 — ИА Регнум. Акции протеста состоялись после убийства сотрудником полиции чернокожего водителя при задержании в городе Гранд Рапидс в американском штате Мичиган. Об этом 14 апреля сообщили местные СМИ.

(сс) Mike Shaheen Полиция на акциях протеста в США

Инцидент произошёл в начале апреля, однако широкую огласку получил после публикации полицией видеозаписи задержания с трагическим исходом.

Небольшие протесты прошли в городе Гранд Рапидс в штате Мичиган после публикации полицией видео, на котором офицер, не сумев задержать остановленного темнокожего водителя, выстрелил ему в голову.

Инцидент произошел еще 4 апреля, но получил широкую огласку лишь на этой неделе после обнародования видео задержания, обернувшегося смертью человека. На видеозаписи сотрудник полиции остановил чернокожего водителя для проверки документов, мужчина вышел из автомобиля, что уже является нарушением в ряде штатов США, а затем попытался сбежать.

Сотрудник полиции попытался задержать нарушителя, но тот оказался сильнее и оказал сопротивление, отняв у полицейского шокер. После серии безуспешных попыток обездвижить чернокожего водителя полицейский выстрелил в него.

Согласно информации, опубликованной полицией города Гранд Рапидс, задержанный 26-летний уроженец Конго Патрик Лиоя скончался от полученных травм. Полицейский был временно отстранён от исполнения обязанностей. Родные убитого потребовали привлечь к ответственности сотрудника полиции, их сначала поддержали несколько сотен человек. Вечером 14 апреля на акцию протеста собралось уже не более 20 манифестантов.

Отмечается, что вероятность привлечения сотрудника полиции к суду невелика, скорее всего, никакого наказания полицейский не понесёт, так как погибший оказал ему активное сопротивление при задержании.