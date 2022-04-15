Пекин, , 03:08 — REGNUM Большинство живых существ сегодня состоят из сотен миллионов клеток, но когда жизнь на Земле впервые появилась, они были всего в несколько микрон длиной, невидимые невооруженным глазом, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на исследование, опубликованное международным журналом Geology.

Клетки организма 6iee.com

Совместное исследование, проведенное китайскими учеными и их британскими коллегами, подтвердило, что критическая эволюция «роста в размерах» произошла около 602 млн лет назад.

Считается, что ланьтянская биота в современном уезде Сюнин провинции Аньхой в восточном Китае является старейшим известным в мире скоплением сложных макроорганизмов. Исследовательская группа выбрала каменное ядро длиной 35 см из слоя, где находилась лантийская биота, и обнаружила, что многоклеточные организмы впервые появились около 602 млн лет назад.

Раннее скопление макроорганизмов, сохранившихся в черных сланцах, относящихся к эдиакарскому периоду, содержит по меньшей мере 18 различных форм многоклеточных существ, сказал исследователь из Института геологии и геофизики при Академии наук Китая Ян Чуань.

«Макроорганизмы из лантийской биоты все еще «малы» с сегодняшней точки зрения, поскольку их длина составляет всего несколько сантиметров. Но их эволюция от организмов микронного размера до сантиметрового — это гигантский скачок в эволюционной истории живых существ», — сказал Ян.

Во время кембрийского взрыва некоторые живые существа выросли до 2 метров в длину с более сложными структурами и функциями, что привело к появлению предков многих современных организмов, добавил Ян.

Совместное исследование было проведено Институтом геологии и геофизики и Нанкинским институтом геологии и палеонтологии при Китайской академии наук, Британской геологической службой и Даремским университетом.