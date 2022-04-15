Магадан, , 03:05 — REGNUM Магаданцы готовятся к празднику «Встреча северной весны» — постановление о его проведении подписал глава Юрий Гришан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

В Магадане ИА MagadanMedia

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Развлекательные интерактивные программы запланированы на пяти площадках, они пройдут16,17,23 и 30 апреля

Для гостей праздника творческие коллективы Магадана готовят яркие номера и веселые конкурсы.

Городские службы оформляют площадки, убирают снег, готовят инфраструктуру, устанавливают оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, большая часть жителей бразильских городов Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро выступают против проведения в апреле традиционного карнавала.