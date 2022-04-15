Гавана, , 03:04 — REGNUM На Кубе за прошедшие три дня не фиксировалось ни одного случая смерти среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Куба Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что всего с начала пандемии на Кубе скончались 8 519 пациентов с COVID-19. Также за минувшие сутки в республике выявили 449 носителей коронавируса. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на кубинской территории достигло 1 098 563.

В настоящее время на Кубе числится 2062 активных случая заболевания коронавирусной инфекции. В ведомстве указывают, что это рекордно низкий показатель за прошедшие несколько недель. Также в кубинском минздраве отмечают, что заболеваемость COVID-19 в республике продолжает снижаться.