Приштина, , 04:15 — REGNUM Министр здравоохранения Косово Рифат Ляфити 14 апреля заявил, что в листе ожидания на проведение МРТ и коронарографии в 22 косовских поликлиниках находятся свыше 10 тысяч человек.

Альбин Курти и Рифат Ляфити Facebook.com/Ministria.Shendetesise.RKS

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что о проблеме знают все в министерстве здравоохранения. Для сокращения числа пациентов в листах ожидания планируется построить несколько высокотехнологичных медицинских центра.

Ляфити сообщил о то, что ведется закупка новых аппаратов МРТ в Пее, Призрене и Джиляне, однако «врачи должны получить немного более совершенное образование, чтобы понимать, каковы показания для проведения МТ. Есть много других тестов, которые могут помочь поставить диагноз».

Тем не менее, политик признал, что необходимость ожидать проведения исследования в течение 8-9 месяцев является серьезной проблемой.

По словам Ляфити, поставки самых необходимых лекарств в Косово обеспечены на 70%, расходных материалов — на 92%.

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