Берлин, 15 апреля, 2022, 02:50 — ИА Регнум. Немецкие власти выступают за качественное и количественное увеличение поставок оружия на Украину, заявил вице-канцлер Германии и министр по делам экономики ФРГ Роберт Хабек в интервью редакционной группы Funke.

Sandro Halank Роберт Хабек

По его словам, Берлин намерен утверждать поставки «без промедления», но в соответствии со своими возможностями, учитывающими тот факт, что Германия может «сама стать целью для атаки».

Хабек отметил, что изменение качества вооружений для Киева должно обсуждаться в рамках НАТО и ЕС, чтобы действовать «как единое целое». Вице-канцлер подчеркнул, что поставки пока не предполагают передачу Украине тяжелых танков и истребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль заявила, что Германия не может поставлять Киеву все виды вооружений, которые есть у бундесвера.