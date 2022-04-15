Скопье, , 03:32 — REGNUM В Северной Македонии за сутки в результате обследования 1997 образцов выявлено 142 новых случая заражения коронавирусом, из них 28 — повторные. Также в стране зарегистрировано 198 случаев выздоровления. Об этом 14 апреля сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Скопье, православное подворье Darko Nikolovski

По последним данным, за сутки в стране скончался ни один пациент с COVID-19, зарегистрированы три летальных исхода, произошедших ранее. В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявлено 308 294 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9260, 297 922 пациента выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 1112. Министр здравоохранения Северной Македонии Блерим Сали заявил о том, что коронавирус в стране еще не умер.

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