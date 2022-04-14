Прага, 15 апреля, 2022, 02:35 — ИА Регнум. Запад и Россия должны как можно быстрее начать переговоры по ситуации вокруг Украины, заявил экс-президент Чехии Вацлав Клаус газете Mladá fronta DNES.

David Sedlecký Вацлав Клаус

«Не является ли это, скорее, конфликтом между Западом и Россией, в котором Украина выступает несчастным, но подходящим объектом?» — указал он.

По словам Клауса, сейчас между Западом и Россией серьезного диалога нет. При этом западные страны вместо переговоров лишь наращивают поставки оружия Киеву. Клаус добавил, что к таким переговорам должны подключиться США, Китай и Евросоюз.

Также бывший президент Чехии отметил, что «любовь к Украине» у Запада может являться лишь прикрытием для русофобии. Клаус считает, что ЕС и США на самом деле заинтересованы в продолжении конфликта, так как это может ослабить Москву.