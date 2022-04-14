Лондон, 15 апреля, 2022, 02:24 — ИА Регнум. Первая за два года встреча британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл с королевой Великобритании Елизаветой II состоялась в Великобритании. Об этом 14 апреля сообщило издание Telegraph.

Office of the Governor-Genera Принц Гарри и Меган Маркл

Герцог и герцогиня Сассекские прибыли в Лондон 13 апреля, пара посетила Виндзорский замок, расположенный в графстве Беркшир, недалеко от столицы Великобритании. Здесь принц Гарри и его супруга пообщались с королевой Елизаветой II и с наследником престола принцем Уэльским Чарльзом.

Отмечается, что принц Гарри и Меган Маркл побывали в королевской резиденции по пути в Нидерланды, где они планируют посетить спортивное мероприятие Invictus Games с участием бывших и действующих военных, которые стали инвалидами.

В последний раз пара совместно посещала Великобританию два года назад, в марте 2020 года, когда герцог и герцогиня Сассекские официально объявили об отказе от статуса членов британской королевской семьи, после чего пара переехала в США. Затем принц Гарри и его супруга дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинили членов королевской семьи в расизме, клевете и в безразличии к ним. С тех пор взаимоотношения между парой и остальными членами королевской семьи оставались натянутыми.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что королева Великобритании Елизавета II рассказала о своём самочувствии во время болезни, вызванной коронавирусом.