Нью-Йорк, США, , 02:18 — REGNUM Суд южного округа штата Нью-Йорк принял решение отказать в освобождении под залог обвиняемому в стрельбе в метро американского города Нью-Йорка Фрэнку Джеймсу, который был помещен под стражу. Об этом 14 апреля передал телеканал ABC со ссылкой на судебное постановление.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Судья согласилась с мнением прокуратуры, предупредившей о том, что нахождение обвиняемого на свободе во время рассмотрения дела «представляет угрозу общественности». Ранее 62-летнему Джеймсу предъявили обвинения в террористическом нападении в общественном транспорте. Следствие считает, что обвиняемый спланировал атаку заранее.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля на станции метрополитена 36th St. в Сансет-парке в Нью-Йорке произошла стрельба, в результате которой пострадали 23 человека. Из них десять получили огнестрельные ранения. Преступник выстрелил из пистолета 33 раза. Мэр американского мегаполиса Эрик Адамс призвал провести в США реформу по контролю за оружием из-за стрельбы.

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