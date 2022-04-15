Тбилиси, 15 апреля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Делегация парламента Грузии, в ближайшее отправляющаяся с визитом на Украину, всё ещё не может определить свой состав, сообщает 14 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Нико Пиросмани. Друзья Бегоса. 1910-е

Об этом заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. Он призвал парламентские фракции в течении дня представить поименный список депутатов, которые намереваются поехать в Киев.

«В течении этих дней я общался с председателем Верховной радыРусланом Стефанчуком. У нас была дружеская и тёплая беседа, мы разобрались во многих вопросах. Он подтвердил своё приглашение нам посетить Украину и выразить там нашу солидарность с украинским народом. Этот визит, вероятно, состоится в ближайшие дни. Сейчас мы выясняем организационные вопросы. Мое пожелание состояло в том, чтобы делегация председателя парламента была многопартийной — у нас был разговор с представителями оппозиции. Мы предложили равное представительство, хотя согласия не было, а затем мы предложили по одному представителю от каждой политической группы. Хотя в этом случае принцип равенства будет нарушен и возникнет делегация оппозиционного большинства, однако, исходя из этой ситуации, это предложение, я думаю, было правильным, и поэтому я попрошу представителей оппозиции своевременно предоставить своих кандидатами в эту делегацию. Я буду общаться со всеми политическими группами, так как мы все понимаем, что организовать этот визит непросто, это очень острый вопрос,» — сказал Папушвили.

Несколько оппозиционных парламентских партий, в том числе «Лело», подтвердили, что посетят Украину вместе с большинством. Позиция же основной опопозиционной силы — «Единого национального движения», пока окончательно не ясна. В случае отказа ЕНД ехать в Киев в составе единой делегации его место займет партия «Гирчи».

Напомним, что позиция грузинского руководства относительно отправления делегации в Киев за последние дни несколько раз менялась.