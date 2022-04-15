Дамаск, , 01:58 — REGNUM Целью атак израильских военно-воздушных сил в окрестностях сирийской столицы Дамаска стали иранские установки ПВО и радары, 15 апреля передает телеканал Al Hadath.

ВВС Израиля Iaf.org.il

По информации журналистов, речь идет о средствах обороны, размещенных возле города несколько дней назад. Кроме того, ВВС Израиля ударили по колонне военных автомобилей, доставивших в Сирию партию иранских беспилотных летательных аппаратов на базу шиитской группировки «Хезболла»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственное сирийское агентство SANA распространило информацию о том, что Израиль проводит воздушную атаку в провинции Дамаск.

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