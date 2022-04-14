Рим, 15 апреля, 2022, 01:50 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский опасен для народа своей страны. Такое заявление сделал журналист и историк Анджело Д’Орси 14 апреля в эфире итальянского канала Rete 4.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

По мнению Д’Орси, Зеленский стал одним из главных препятствий для достижения мира, так как ведёт кампанию, которая в итоге обернётся разрушениями и жертвами среди народа страны, во главе которой он стоит. При этом, по словам Д’Орси, такое положение вещей не особо беспокоит украинского лидера.

Д’Орси также пояснил, что всё происходящее на территории Украины является «войной США против Европы». Журналист и историк уверен, что конечная цель для Вашингтона — разорвать связи между Россией и странами Евросоюза, а в будущем и с Китаем.

«Америке сложно понять, что однополярный мир, который появился после 1989 года и в котором была лишь одна сверхдержава, одна валюта и один язык, меняется», — добавил Д’Орси.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский заявил в беседе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, что в Киеве ждут от Брюсселя ежемесячно помощь в размере $7 млрд.